Controlli natalizi della Polizia stradale

NewTuscia – VITERBO – Gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, unitamente ai colleghi dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, anche durante il ponte natalizio, sono stati impegnati nelle attività di controllo sulle principali arterie provinciali, per garantire a tutti gli utenti della strada un sereno periodo di festa.

Come noto, in questi giorni di dicembre il traffico veicolare subisce un sensibile aumento dovuto agli acquisti natalizi e agli spostamenti delle famiglie: pertanto, le pa ttuglie della Polstrada hanno vigilato su tutte le tratte stradali extraurbane, ponendo in essere una costante attività di prevenzione e controllo, soprattutto sulla SR2 “Cassia”, sulla SS675 “Orte-Viterbo”, sulla SS1 “Aurelia”-A12, sulla SS1 bis “Aurelia”, sulla SR3 “Flaminia”, sulla SR312 “Castrense” e sulla tratta di competenza dell’A1.

Nell’appena trascorso fine-settimana di Natale, lungo le suddette strade, sono stati controllati 127 veicoli e 168 persone; tutti i guidatori sono stati sottoposti a verifica tramite precursore; una patente di guida ed una carta di circolazione sono state ritirate; sono state elevate 24 contravvenzioni al CDS e 33 sono stati i soccorsi effettuati verso terzi. Inoltre, 4 incidenti sono stati rilevati, di cui: 2 sulla “Cassia”, 1 sull’”Aurelia” ed 1 sulla “Canepinese”, con 4 feriti lievi, 3 persone illese ed ingenti danni principalmente ai veicoli coinvolti e, limitatamente, alle pertinenze stradali (guard-rail, cartelli e catadiottri).

A tutti gli utenti della strada, la Polizia Stradale di Viterbo AUGURA UN SERENO E SICURO FINE-ANNO 2017 E UN FELICE 2018!

Questura di Viterbo: https://www.facebook.com/QuesturaViterbo/