800.000 euro per il recupero della Chiesa di San Giovanni in Val di Lago

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – E’ di qualche giorno fa la notizia che San Lorenzo Nuovo ha ottenuto un contributo di ben 800.0 00 euro per il recupero ed il restauro della Chiesa di San Giovanni in Valdilago.

Il contributo rientra nell’ambito dell’iniziativa governativa bellezza@governo che prevedeva la disponibilità di 150 milioni di euro per il recupero dei luoghi della cultura dimenticati.

“E’ con viva soddisfazione che abbiamo appreso questa notizia che ci fa chiudere il 2017 con gioia e ci trasmette tanta energia per il futuro – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini. Erano almeno 50 anni che le Amministrazioni che si sono succedute nel tempo avevano manifestato la volontà di intervenire su questo gioiello dell’architettura rinascimentale. Ora finalmente sarà possibile. Sono pervenute al Governo diverse migliaia di segnalazioni di opere da recuperare in tutta Italia; di queste solo 273 sono state finanziate, tra cui appunto la Chiesa di San Giovanni, che quindi nei prossimi anni potrà tornare alla sua bellezza originale. E questo non solo per merito dell’Amministrazione Comunale, che ho l’onore di guidare e che evidentemente ha relazionato in maniera convincente al momento della segnalazione, ma anche per l’interesse da sempre mostrato dall’intera comunità laurentina nei confronti della Chiesa di San Giovanni, dai Gruppi Archeologici che si sono succeduti nel tempo agli studenti di architettura, dalle Associazioni di volontariato ai normali cittadini. Non esito a definirlo un risultato eccezionale per questa Amministrazione, per il territorio e per la sua gente; probabilmente si tratta del finanziamento più alto mai ottenuto a San Lorenzo Nuovo. Non potevamo finire l’anno in un modo migliore”.