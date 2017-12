Una rete di Vandeputte nel finale regala il secondo posto alla Viterbese-Castrense

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese-Castrense, con una rete del solito trequertista belga Vandeputte, si aggiudica la partita interna odierna battendo di misura 1-0 un ostico Arzachena, apparsa squadra ostica e quadrata e ben messa in campo da Mr. Giorico. Ora i gialloblù di Mr.Stefano Sottili sono al secondo posto in classifica ex equo con il Siena, in attesa dell’imminente mercato di gennaio, dove sicuramente il patron Piero Camilli interverrà pesantemente sul mercato, rinforzando la squadra e puntando decisamente al secondo posto in classifica che garantirebbe l’accesso privilegiato ai play-off alla squadra gialloblù. Ora ci sarà la sosta del campionato, che riprenderà il 21 gennaio prossimo con la gara in trasferta sul campo della Carrarese e le novità dell’imminente riapertura del calciomercato.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

VITERBESE-CASTRENSE: Iannarilli, Cenciarelli, Celiento, Razzitti, Vandeputte, Sini, Baldassin, Jeffersson, Sane’, Di Paoloantonio, Atanasov.

A disposizione di Mr.Stefano Sottili: Pini, Micheli, Peverelli, Bismark, Mendez, MBaye, Zenuni.

ARZACHENA: Cancelli, La Rosa, Piroli, Nuvoli, Vano, Curcio, Sanna, Peana, Casini, Arboleda, Sbardella.

A disposizione di Mr. Mauro Giorico: Ruzittu, Aiana, Bertoldi, Tuafer, Lisai, Russu, Varricchio.

Note: Giornata fredda invernale, terreno non in perfette condizioni, spettatori presenti circa 1000 spettatori.

Arbitro: Signor Marco Acanfora di Castellamare di Stabia

Assistenti: Signori Alfio Conti di Acireale e Antonio Lalomia di Agrigento.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 3° calcio d’angolo per la Viterbese; dalla bandierina batte Di Paoloantonio, mette al centroarea un traversone pericoloso, ma la difesa sarda fa buona guardia ed allontana.

Al 7° Arzachena vicino al vantaggio su azione di contropiede, con Curcio che si invola centralmente verso l’area di rigore della Viterbese, giunto al limite conclude in porta, il pallone esce di poco a lato dal palo destro della porta difesa dall’estremo difensore gialloblù Iannarilli.

Al 10° il trequartista gialloblù Vandeputte conclude da fuori area e manda a lato.

All’11° ancora i gialloblù in fase offensiva con Jeffersson che si rende pericoloso con un tiro cross dai 20 metri che finisce di poco a lato della porta sarda.

Al 14° viene ammonito l’attaccante Vano dell’Arzachena per aver rifilato una gomitata al giocatore Sane’ della Viterbese.

Al 21° cross di Vandeputte dalla fascia destra per Jefferson, che viene antipato di un soffio in corner di testa da un difensore ospite. L’angolo che ne scaturisce viene battuto da Vandeputte, il pallone viene scodellato in area isolana, ma viene respinto corto dalla difesa sarda, tanto che giunge sui piedi del mediano Baldassin che tira forte in porta ma viene respinto dalla retroguardia biancoverde isolana che fa muro.

Al 23° bella parata in presa alta del portiere Iannarilli su cross proveniemte dalla fascia destra.

Al 26° Arzachena pericoloso in attacco con un cross di Casini dalla fascia destra per servire Sanna che, ben appostato in area della Viterbese, conclude in porta ma, per fortuna della difesa della Viterbese, ci mette una pezza il difensore centrale gialloblù Sini che respinge il pericoloso tiro in porta evitando guai peggiori.

Al 30° calcio d’angolo per i sardi senza esito, la difesa gialloblù fa buona guardia e libera allontanando il pallone dalla propria area di rigore.

Al 32° azione di contropiede della Viterbese, Jefferson che si invola sulla trequarti destra e serve Razzitti, ma il passaggio è troppo lungo e l’azione offensiva dei ragazzi di Mr. Sottili sfuma in quanto il pallone è preda dei difensori biancoversi sardi.

Al 38° tiro di Arboleda dell’Arzachena dai 30 metri, il portiere Iannarilli con un bell’intervento in tuffo devia il pallone sopra la traversa mandandolo in calcio d’angolo. Il seguente corner per gli ospiti sardi è senza esito, la difesa della Viterbese anticipa gli attaccanti biancoverdi isolani e respinge il pallone lontano dalla propria area di rigore.

Al 41° azione di rimessa della formazione di Mr. Sottili con l’attaccante Jefferson che si invola verso l’area sarda ma la difesa biancoverde ospite chiude i varchi, fermando l’azione offensiva dei gialloblù padroni di casa.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° l’Arzachena si rende insidiosa in attacco con una conlusione di Curcio che si perde alta sopra la traversa.

Al 6° corner per la Viterbese, della battuta dalla bandierina si incarica il belga Vandeputte che mette in mezzo all’area di rigore sarda un bel cross, colpo di testa in mischia del difensore centrale Sini che mette il pallone a lato.

All’8° viene ammonito il giocatore Piroli dell’Arzachena per gioco falloso per una dura entrata da dietro su Razzitti sulla trequarti campo.

Al 10° ancora Curcio per gli ospiti che, dalla lunga distanza, impegna il portiere Iannarilli della Viterbese, ma il tiro centrale viene parato in presa dallo stesso portiere di casa.

Al 14° viene ammonito Casini dell’Arzachena sempre per gioco falloso.

Al 17° calcio d’angolo per la Viterbese battuto da Di Paoloantonio anche questa volta senza esito.

Al 20° ancora angolo per i gialloblù scaturito da una forte conclusione di Razzitti, che viene deviata in corner dalla difesa ospite.

Il conseguente nuovo angolo per la Viterbese viene battuto da Vandeputte che mette in area un traversone che viene respinto corto dalla difesa ospite. Il pallone giunge sui piedi dell’accorrente Cenciarelli che, dai 25 metri, lascia partire una forte conclusione che viene parata dal portiere Cancelli dell’Arzachena.

Al 23° sostituzione nelle fila della Viterbese; esce Razzitti al suo posto entra Bismark.

Al 25° angolo per i sardi, la difesa gialloblù allontana il pallone con affanno, dopo un batti e ribatti in area della Viterbese.

Al 28° ancora un calcio d’angolo per i gialloblù; dalla bandierina ancora Vandeputte, pallone messo in mezzo, la difesa ospite libera anticipando gli attaccanti della Viterbese.

Al 31° altro cambio nelle fila della Viterbese; esce il mediano Baldassin al suo posto entra Zenuni un altro centrocampista.

Al 33° punizione della trequarti sinistra per gli ospiti: della battuta si incarica Curcio che mette in mezzo all’area della Viterbese un pericoloso cross, il portiere della Viterbese Iannarilli in tuffo respinge di pugno ed allontana la minaccia, poi la difesa perfeziona il disimpegno difensivo.

Al 35° la Viterbese passa in vantaggio con il solito Vandeputte che, servito da un passaggio filtrante rasoterra di Di Paoloantonio, con un preciso tiro in diagonale dal vertice destro dell’area di rigore ospite mette il pallone all’angolino opposto ed il portiere Cancelli è battuto e nulla può sulla precisa conclusione del trequartista della compagine gialloblù.

Al 37° punizione dai 25 metri da posizione centrale per gli ospiti; della battuta si incarica Casini e il suo tiro forte è respinto dalla barriera dei giocatori della Viterbese.

Al 38°Mr. Giorico dell’Arzachena, subita la rete dello svantaggio, provvede ad un cambio: esce Peana, al suo posto entra Varricchio, una punta per cercare di acciuffare il pareggio nel finale di partita.

Al 39° grande azione di Paoloantonio sulla fascia sinistra, entra in area e il suo tiro diagonale esce fuori di poco dal palo sinistro.

Al 40° corner per i gialloblù, batte Vandeputte e il pallone viene respinto dalla difesa sarda.

Al 42° doppia sostituzione nelle fila della Viterbese: escono il difensore centrale Sini ed il trequartista Vandeputte e, al loro posto, entrano Peverelli, un esterno basso ed il difensore MBaye, mentre la formazione ospite di mr. Giorico provvede ad un cambio esce Casini al suo posto Lisai.

Gli ultimi minuti sono palpitanti con gli ospiti che si catapultano nella metà campo gialloblù con la Viterbese schierata a protezione del prezioso vantaggio.

Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della partita decretando la vittoria della Viterbese per 1-0 sull’Arzachena. Ora i gialloblù sono secondi in classifica in coabitazione con il Siena a quota 37 punti, visto il pareggio odierno a reti inviolate tra il Siena ed il Pisa nel derby toscano che rappresentava il big match della giornata.

RISULTATI DELLA 2° GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-CASTRENSE-ARZACHENA 1-0

AREZZO-GIANA ERMINIO 4-2

MONZA-PISTOIESE 3-1

OLBIA-GAVORRANO 4-3

PONTEDERA-LUCCHESE 1-0 (RISULTATO PARZIALE)

PRO PIACENZA-CARRARESE 0-1

SIENA-PISA 0-0

CUNEO-PIACENZA 1-0

LIVORNO-PRATO 0-0 (RISULTATO PARZIALE)

HA RIPOSATO L’ALESSANDRIA

CLASSIFICA

LIVORNO 47 (NON DEFINITIVO PARTITA IN CORSO CON IL PRATO)

VITERBESE-CASTRENSE 37

SIENA 37 (UNA GARA DA RECUPERARE)

PISA 36

MONZA 30

OLBIA 30

GIANA ERMINIO 29

CARRARESE 28

AREZZO 27 ( DUE PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER QUESTIONI AMMINISTRATIVE)

PISTOIESE 26

ALESSANDRIA 24

ARZACHENA 24

LUCCHESE 24 (NON DEFINITIVO PARTITA IN CORSO CON IL PONTEDERA)

PONTEDERA 24 (NON DEFINITIVO PARTITA IN CORSO CON LA LUCCHESE)

PIACENZA (UNA GARA DA RECUPERARE)

PRO PIACENZA 21

CUNEO 20

GAVORRANO 13

PRATO 12 ( NON DEFINITIVO PARTITA IN CORSO CON IL LIVORNO)

PROSSIMO TURNO 21-01-2018



PISTOIESE-AREZZO

PRATO-CUNEO

LUCCHESE-LIVORNO

PISA-MONZA

PIACENZA-OLBIA

GIANA ERMINIO-PONTEDERA

ALESSANDRIA-PRO PIACENZA

ARZACHENA-SIENA

CARRARESE-VITERBESE-CASTRENSE

RIPOSERA’ IL GAVORRANO