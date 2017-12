Montalto di Castro, Open Day all’Istituto Alberghiero “A.Farnese”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – “Scegliere il futuro per i propri figli è importante. Se volete avere qualche idea in più o anche solo per curiosità, veniteci a trovare anche voi: siete invitati a due weekend nel nostro istituto per un’esperienza davvero…. gustosa. Vi aspettiamo all’Istituto Alberghiero ‘A.Farnese’ di Montalto di Castro il 27 e 28 gennaio ed il 3 e 4 febbraio dalle 10 alle 18.

Per tutta la durata degli Open Day, il personale di segreteria è a disposizione per le iscrizioni on line, basta portare documento e codice fiscale. Ed il 28 gennaio alle 13, per chi volesse partecipare (solo su prenotazione e con un piccolo contributo spese), vi attende un pranzo completo in compagnia del nostro dirigente scolastico dott.ssa Andreina Ottaviani. Per informazioni sull’evento potete contattare la segreteria della scuola allo 0766 898252 dall’ 8 gennaio. Buone feste a tutti”.

Guardate il video di presentazione al seguente link: https://youtu.be/zL44ev2wobk