Gli auguri di buon anno di Gennaro Giardino

NewTuscia – VETRALLA – Giungano ad ognuno di Voi, i più sentiti auguri di un felice 2018 e, che per tutti, sia un anno di serenità, salute e nuove soddisfazioni.

Buon anno a chi ha pr oblemi di salute, fisici o mentali, che nel nuovo anno possano trovare i progressi che cercano.

Buon anno a tutte le persone che hanno perso il lavoro, e a chi un lavoro non lo ha mai avuto.

Buon anno a tutti i voi concittadini vetrallesi indipendentemente dal “colore politico”, perchè non esiste nessun colore che ci differenzia se non quello dei capelli o degli occhi, che il nuovo anno possa rendere più unita la nostra comunità, spegnendo l’odio che ci divide tra di noi.

Buon anno alla nostra amministrazione comunale, ai Consiglieri di maggioranza e minoranza, l’augurio ad un impegno sempre maggiore, a stare in mezzo alla gente, dando risposte alle loro domande, dandole fiducia, ma senza illuderla, per poi deluderla, avere più umiltà, perchè chi amministra è solo un rappresentante scelto dal popolo.

Buon anno a me stesso, ai miei amici e alla mia famiglia, che sono la mia ricchezza, e spero lo siano anche nel nuovo anno.

E non per ultimo consentitemi di ringraziare e fare i miei auguri personali di buon anno nuovo, agli amici delle forze dell’ordine che con intelligenza, comprensione ma anche fermezza svolgono le loro azioni in modo cortese e professionale.

Gennaro Giardino