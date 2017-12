Etruria Dragon del circolo velico di Capodimonte alla coppa di Natale a Roma

NewTuscia – CAPODIMONTE – Ottimo secondo posto per l’Etruria Dragon di Capodimonte alla Coppa di Natale. Che si è svolta il 17 dicembre a Roma, al laghetto dell’Eur. “È la tradizionale gara di chiusura dell’anno agonistico del dragon boat, e noi abbiamo fatto una meravigliosa prestazione”, dice un entusiasta Carlo Cagnucci, allenatore dei dragoni di Capodimonte (ci sono atleti di vari comuni della provincia, da Montefiascone a Marta, da Capodimonte a Tarquinia e Viterbo).

La Coppa di Natale è stata vinta dalla squadra dell’Indiana. Al terzo posto l’Albadrago. Anche il trofeo Apollonio sul misto standard è andato all’Indiana. La manifestazione in questa edizione si è tinta di rosa in quanto dedicata a una tematica sociale: la violenza alle donne.

Il montefiasconese Cagnucci, esponente della federazione italiana del dragon boat, spiega: “In questa giornata di festa dedicata alle donne dobbiamo ringraziare i nostri equipaggi femminili che con due argenti e un bronzo ci hanno trascinati in classifica, ma lo sforzo degli uomini non è stato da meno visto che eravamo solo in otto, e nei misti ci siamo dati da fare”. Aldilà dei risultati sportivi, aggiunge Cagnucci, “ricordo la partecipazione dell’Etruria a questa gara come un punto fermo: l’adesione al progetto del presidente della Fidb Antonio De Lucia, che il 27 gennaio prossimo al Coni – sala auditorium del palazzo delle federazioni – approfondirà questa tematica in un convegno nazionale. La violenza contro la donna va contrastata in ogni modo, usando anche testimonianze che arrivano da eventi sportivi. Infine, un abbraccio forte con affetto profondo agli amici Giovanna e Gaetano Di Lorenzo, genitori di Fabrizia, persone esemplari che si sono trattenuti con noi durante la manifestazione”.

Alla kermesse al laghetto dell’Eur, la cui madrina è stata Annalisa Minetti, sono intervenuti i genitori di Federica Mangiapelo e di Fabrizia di Lorenzo, ragazze sfortunate che hanno perso la vita entrambe a causa di forme diverse di violenza in drammatiche circostanze.

La manifestazione di fine anno segna anche il passaggio di consegne tra Claudio Schermi che rivestirà il prossimo anno il ruolo di presidente della Federazione europea dragon boat (Edbf), e Antonio De Lucia già eletto presidente di quella italiana (Fidb).

CLASSIFICA COPPA DI NATALE:

1^ class INDIANA CLUB p. 88

2^ class. ETRURIA p. 43

3^ class. ALBADRAGO p. 39

3^ class. AISA sport p. 39

5^ class. CC EUR p. 20

6^ class. THE CORE p. 18

7^ class. ELLIOT p.17

7^ class. ITALIA CINA p. 17

9^ class. ALBALONGA p. 10

10^ class. POLVERINO p.6

Breast Cancer Paddlers

1* class. LILT Latina p. 10

2^ class. Abbraccio Rosa p.9

3^ class. ANDOS p.8