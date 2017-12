Terni. Cecconi (FdI): “La giunta non può deliberare”

NewTuscia – TERNI – “Il sindaco (l’unico organo istituzionale, per ora, legittimamente in carica oltre al consiglio comunale) dia immediata comunicazione, a tutti gli interessati, della nullità della pseudo-delibera adottata dalla pseudo-giunta, di cui al surreale annuncio del vicesindaco Malafoglia (pseudo-delibera relativa, per inciso, all’assegnazione di alcune sedi a centri sociali e simili)”. Lo scrive in una nota diffusa stamattina il presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Palazzo Spada, Marco Cecconi.

“Terni, infatti, in questo momento, una giunta comunale non ce l’ha: giacché con l’arresto dell’assessore al bilancio e la conseguente sospensione decisa dal Prefetto, l’esecutivo è sceso al di sotto della soglia minima prevista dal nostro stesso Statuto. Per quanto ci riguarda, segnaleremo immediatamente questa situazione al Prefetto stesso, evidenziando le regole tutte ternane di cui sopra, che vanno a sommarsi alle normative generali, affinché per quanto possibile venga ripristinato a Palazzo Spada un minimo di legalità”.

“Il punto è che, ancora una volta – continua Cecconi – la realtà supera la fantasia: e la protervia di ciò che resta di quanti sarebbero chiamati ad amministrare la città va oltre ogni limite di decenza”. “Senza pudore e senza vergogna, convinti come sempre di poter bypassare qualunque norma e riadattarsela su misura (ma la Procura, come è noto, non è per niente di questo avviso e neppure la magistratura contabile), fanno finta di niente e si azzardano persino a deliberare, in spregio ad una città che ancora una volta si ritrova allo sbando e senza governo”.

Il museo archeologico di Terni raccontato a Villa Giulia

“Terni e il Museo Archeologico. Una città e la sua storia”, sarà il tema della conferenza che il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia dedicherà al museo archeologico di Terni venerdì 12 gennaio alle ore 17.30 nella sua sede di Roma. La conferenza sarà a cura di Maria Cristina De Angelis. La partecipazione all’iniziativa così come l’ingresso al Museo di Villa Giulia per i partecipanti alle conferenze saranno eccezionalmente gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Museo Nazionale Etrusco – spiegano gli organizzatori – ha ideato il ciclo di incontri “Storie di Persone e di Musei”, incentrato sul valore dell’eredità culturale per la società e, al contempo, ispirato al “decalogo per un Museo che racconti Storie quotidiane” di Orhan Pamuk, per dare spazio e voce alle molteplici realtà culturali locali che popolano il territorio di cui il Museo di Villa Giulia è stato ed è tuttora interprete.

Amministratori locali e curatori di raccolte civiche di interesse archeologico presenti nelle regioni del Lazio, dell’Umbria e della Toscana racconteranno la loro esperienza di valorizzazione non tanto dalla prospettiva delle “cose” quanto, piuttosto, da quella delle “persone”, intese sia come operatori museali che come fruitori culturali, in modo tale da far convergere l’attenzione anche sulla dimensione immateriale della nostra eredità culturale e sulle persone che, a vario titolo, desiderano identificarsi in tali valori.

L’iniziativa rientra nella programmazione dell’Anno europeo del patrimonio culturale (2018) e ha ottenuto il patrocinio dell’International Council of Museum (ICOM) sezione italiana.

Nei mesi successivi all’incontro – comunicano i responsabili del museo ternano – in continuità con l’idea che guida il ciclo di conferenze di Villa Giulia, sarà organizzata al Museo Archeologico di Terni una serie di appuntamenti per scoprire il museo da prospettive nuove e affascinanti, sulla scorta delle suggestioni del grande scrittore e premio nobel Orhan Pamuk . A breve sarà reso noto il calendario degli incontri.