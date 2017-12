Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 30/12/2017 e Capodanno

Viterbo

Condizioni di tempo stabile per l’intero week end con cieli irregolarmente nuvolosi sia sabato che domenica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra -1°C e +11°C.

Lazio

Tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori sia sabato che domenica; sereno o poco nuvoloso nella serata di sabato. Nubi più compatte nel corso della serata di domenica.

Giornata con tempo generalmente stabile al Nord Italia ad eccezione di nevicate sparse sull’arco alpino con fiocchi fino anche a fondovalle specie sui settori orientali. Cieli irregolarmente nuvolosi altrove con addensamenti a tratti anche compatti.

Tempo stabile nelle ore diurne sulle regioni centrali ma con molte nubi sia sul Tirreno che sull’Adriatico. In serata prime piogge sulle zone interne della Toscana come anche in nottata, mentre altrove il tempo rimarrà generalmente asciutto.

Fenomeni in esaurimento al Sud, con gli ultimi rovesci o temporali sulla Sicilia tra la mattina e il pomeriggio. Asciutto sulle altre regioni con nuvolosità a tratti anche consistente nelle ore diurne ma in progressivo diradamento verso la serata.

Temperature minime in diminuzione mentre le massime tenderanno ad aumentare leggermente.

Previsioni meteo per Capodanno

Le correnti fredde provenienti dai settori nord-orientali stanno portando la neve fino a quote basse sia lungo l’Adriatico che al Sud Italia, mentre al Nord e lungo il settore tirrenico il tempo è più stabile. Per il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, ci aspettiamo tempo prevalentemente stabile ma con nuvolosità in aumento sull’Italia per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Notte di San Silvestro con prime precipitazioni al Nord e sulla Toscana con neve a quote medie sulle Alpi. Giorno di Capodanno che dovrebbe vedere il transito della perturbazione su tutta la Penisola con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-est e lungo il Tirreno. Neve sulle montagne a quote medio-basse.