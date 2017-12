Presepe Vivente di Tarquinia senza barriere architettoniche

NewTuscia – TARQUINIA – Un presepe vivente senza barriere architettoniche accessibile a tutti. Dai disabili, agli anziani, alle famiglie che hanno bambini nei passeggini.

«Il percorso può essere fatto da chiunque. – afferma l’associazione Presepe Vivente di Tarquinia – Sono stati realizzati piccoli interventi temporanei, come la rampa di accesso alla chiesa della S. S. Trinità, per eliminare le barriere architettoniche presenti. Barriere che avrebbero reso difficile passeggiare nello splendido scenario del convento di San Francesco, reso ancora più suggestivo dalle scenografie allestite. All’ingresso è stata creata una corsia preferenziale, per i portatori di handicap e per chi ha bambini nei passeggini».

Il Presepe Vivente di Tarquinia torna domani 30 dicembre (apertura ore 17), con il secondo appuntamento. In attesa del gran finale il 6 gennaio, con l’arrivo dei Re Magi e del loro sontuoso corteo. Per info è possibile seguire la pagina facebook e il profilo twitter.