Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio, la Natività in una piccola Betlemme sospesa sulla Valle dei Calanchi

NewTuscia – BAGNOREGIO – Il Presepe Vivente di Civita di Bagnoregio è un’emozione da provare almeno una volta nella vita. Qui il tempo sembra voler fare un bel regalo e per una qualche magia, che da queste parti diventa credibile, si ha davvero la sensazione di trovarsi nella Betlemme dell’anno zero.

La stampa nazionale e internazionale, ormai da qualche anno, considera Civita uno dei borghi più belli d’Italia. E il Presepe Vivente è all’altezza delle più sofisticate aspettative. L’antico borgo offre un’ambientazione unica, che riproduce un paesaggio non comune e dove il tempo sembra essersi fermato. Passaggio obbligato è un ponte, sospeso nel vuoto e circondato dal panorama mozzafiato della Valle dei Calanchi.

Quindi l’accesso all’antico paese, costruito su uno sperono tufaceo, e la sensazione viva di essere in un sogno. Dieci scene diverse che, come in un mosaico, ricostruiscono i giorni della nascita di Gesù. Il suq arabo, il castrum romano, Erode, le residenze nobiliari, la tribù beduina, gli artigiani al lavoro, i magi, i pastori, il lazzaretto e naturalmente la Natività. Un intreccio di colori, emozioni, bellezza.

Tutte le info e aggiornamenti sulla pagina Facebook Presepe Vivente Civita di Bagnoregio.