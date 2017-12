Marco Berretta (FdI Viterbo): “Pd o Forza Italia? Per il sindaco di Barbarano questo è il problema”

NewTuscia – BARBARANO ROMANO – Pd o Forza Italia? Il sindaco di Barbarano Romano, Rinaldo Marchesi, non sembra avere le idee molto chiare al riguardo, e quindi, mentre decide se stare da una parte o dall’altra, si impegna in entrambi gli schieramenti, senza fare torti a nessuno.

Un giorno firma il sostegno a Zingaretti per la riconferma alla Regione Lazio, l’altro accetta di buon grado la nomina come responsabile di Forza Italia sul territorio.

“Un politico che tiene in maniera così spudorata il piede in due staffe, non merita la fiducia né tantomeno può rappresentare, in futuro, un punto di riferimento credibile per il governatore che sarà eletto a guida della Regione Lazio, data questa vistosa manifestazione di scarsa attendibilità.

Vorremmo ricordare al primo cittadino, visto che magari in questo “sdoppiamento” se ne è dimenticato, che il governo sostenuto con la propria firma non è proprio lo stesso rappresentato da Forza Italia.

Probabilmente Marchesi ritiene la parola svincolata dall’azione, dato che, anche di fronte all’evidenza di un palese conflitto di interessi palesato in consiglio comunale, ha ammesso candidamente il duplice ruolo nel Pd ed in Forza Italia.

Se dovesse essere sfuggito – conclude Berretta- ci teniamo ad evidenziarlo al coordinatore provinciale degli Azzurri il quale, subito dopo l’affidamento dell’incarico di responsabile al sindaco, ha espressamente sottolineato che: “Con questa nomina prende sempre più consistenza, l’azione di ricerca e di valorizzazione di persone serie, capaci, disponibili”.

Alla faccia della serietà.

Consigliere comunale Marco Berretta

Fratelli d’Italia – Viterbo