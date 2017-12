Noi con l’Italia si allea con l’Udc per le prossime elezioni

NewTuscia – ROMA – Accordo politico tra Noi con l’Italia e l’Udc. Nasce un nuovo soggetto politico, in grado di raccogliere le sfide che ci attendono, di dare rappresentanza e voce ad un elettorat o di centrodestra, e di interpretare al meglio la tradizione liberale e popolare. L’intesa raggiunta stamane dopo un incontro tra Lorenzo Cesa,Antonio De Poli per l’Udc, Raffaele Fitto, Maurizio Lupi e Saverio Romano per Noi con l’Italia, costituisce un traguardo importante per il Centro che si presenta unito e competitivo. Una dimostrazione tangibile di umiltà’ e di lungimiranza politica ma soprattutto di amore per il Paese, lacerato da tensioni e conflitti ma capace di risollevarsi nei momenti difficili. Un progetto inclusivo, aperto alle forze di Centro che si riconoscono in questi valori ed e’ per questo che Fitto e Cesa sono stati incaricati di tenere incontri per rafforzare questo progetto’.