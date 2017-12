Il liceo Cardinal Ragonesi è l’unico sperimentale di quattro anni in tutta la Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Il Complesso Scolastico Cardinal Ragonesi di via IV Novembre n. 23, a Viterbo, è l’unico in tutta la Tuscia ad avere il Liceo Quadriennale, così come preannunciato nei giorni scorsi.

La conferma della importante notizia è appena giunta dal Ministero dell’Istruzione.

Ora anche la Tuscia ha il suo Liceo Internazionale Quadriennale. Grazie al Ragonesi la città di Viterbo si pone al pari con tutta Italia.

Anche i giovani viterbesi potranno così competere con i coetanei europei, ad armi pari.

Correte ad iscrivervi dunque, poiché i posti a disposizione, per questa occasione unica per il vostro futuro, sono limitati!

Per conoscere meglio la Scuola, è previsto un nuovo Open day che si terrà nei giorni venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2018.

Il Ragonesi apre infatti le sue porte a tutti i genitori ed ai futuri alunni che potranno vivere la realtà scolastica di questo innovativo sistema formativo ed esplorarlo, avendo sempre la possibilità di interagire con i docenti e gli altri allievi. Sarà possibile infatti visitare gli ambienti e gli spazi didattici della Scuola, parlare con gli insegnanti, con la coordinatrice dell’Istituto e conoscere, nel dettaglio, l’offerta formativa per il nuovo anno scolastico 2018/2019.

Il programma dell’OPEN DAY prevede diversi incontri con i genitori e i futuri studenti: saranno due giornate dedicate alle famiglie e agli studenti.

Quest’anno, in particolare, i protagonisti per eccellenza saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che avranno l’opportunità di conoscere l’offerta formativa del primo ed unico LICEO INTERNAZIONALE AD INDIRIZZO SCIENTIFICO quadriennale dell’intera Tuscia.

Saranno, con l’occasione, organizzati laboratori nelle principali materie d’insegnamento del nuovissimo Liceo quadriennale, quali Fisica, Scienze, Disegno CAD e Inglese, corsi ai quali i ragazzi avranno libero accesso per potere provare come si svolge una vera e propria lezione al Liceo.