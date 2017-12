Concerto di Capodanno al teatro dell’Unione

NewTuscia – VITERBO – E’ ancora insistente l’eco del successo del concerto di Natale e il Teatro dell’Unione è pronto ad ospitare quello di Capodanno: una magia che incanterà il pubblico il 1° gennaio 2018 alle 12.

L’orchestra EtruriaEnsemble e quella della Scuola Musicale Comunale insieme, dirette dal maestro Fabrizio Bastianini sta già preparando lo spettacolo, provando proprio dal palco che ospiterà l’appuntamento di festa per eccellenza; un concerto che vivrà anche la magia del pianoforte con il maestro Ferdinando Bastianini.

Un romantico Chopin seguito dalle più belle musiche di festa di Strauss; l’intimità della musica del piano, la potenza dell’insieme dell’orchestra: non mancherà nulla per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, un attimo prima di riunirsi in famiglia per il tradizionale pranzo di festa.

Il concerto è organizzato dall’Associazione XXI Secolo, con il patrocinio e supporto del Comune di Viterbo.

Per avere informazioni e per acquistare i biglietti del Concerto di Capodanno rivolgersi al botteghino del Teatro Unione. Il ricavato verrà donato al Lions Club Viterbo a sostegno del progetto Campo delle Rose.

Ass. XXI Secolo