Viterbo, la Lazio in visita ai bambini ricoverati a Belcolle

di Serena Biancherini

NewTuscia – VITERBO – Nata da un’idea di Sante Fabbri di Vitorchiano, oggi dopo dieci anni dalla prima volta che l’iniziativa ha visto la luce, si è ripetuta tra lo stupore e l’entusiasmo generale la visita dei calciatori della Lazio ai bambini del reparto pediatrico di Belcolle.

Circa dieci anni fa il signor Fabbri partecipando ad una cena in cui era presente il team manager Maurizio Manzini, aveva esternato un desiderio, che commozione e felicità avrebbero ripagato abbondantemente, per una visita della squadra al reparto pediatrico della struttura viterbese, in cui tante persone si erano eccellentemente occupate di suo figlio.

Detto fatto. E oggi come allora i giocatori laziali, stavolta Felipe Anderson, Fortuna Wallace e Luiz Felipe Ramos in testa, si sono improvvisati Babbi Natale portando regali ai bambini. Una pioggia dorata di abbracci, selfie e gadget distribuiti ai ricoverati e ai loro familiari, si è riversata su tutti rallegrando l’atmosfera come poche altre cose avrebbero potuto fare. In cambio, oltre all’accoglienza entusiastica, i giocatori hanno ricevuto una rappresentazione della Macchina di Santa Rosa.