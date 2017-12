A Vetralla abbandonano tutti l’aula, la maggioranza: “Comportamento irrispettoso dell’opposizione”

NewTuscia – VETRALLA – La maggioranza abbandona l’aula come segno di protesta nei confronti del comportamento assunto dalla minoranza.



Durante la seduta del consiglio comunale di oggi, mentre gli assessori rispondevano alle interrogazioni della minoranza (messe volutamente tra i primi punti all’o.d.g. proprio per dare maggiore spazio all’opposizione) il consigliere Zelli ha richiesto di verificare il numero legale e si è fatto promotore dell’iniziativa di abbandonare l’aula, seguito poi dalla minoranza tutta, con l’intento di far sospendere ovvero interrompere la seduta consiliare.

In realtà, i consiglieri dell’opposizione, durante l’appello sono rimasti sul ciglio della porta, non rispondendo volutamente all’appello.

Il dato curioso è che il consigliere Zelli ha approfittato di un momento in cui l’assessore Costantini era salito agli uffici per reperire materiale utile alle risposte delle interrogazioni fatte durante la seduta, e il sindaco Coppari e l’assessore Postiglioni erano scesi dagli scranni per conferire sulle interrogazioni.

“Riteniamo irrispettoso – commenta la maggioranza – che questo sia avvenuto proprio durante il consiglio comunale, che è il più alto momento di discussione e di democrazia. In risposta a tali sconvenienti dimostrazioni abbiamo abbandonato l’aula durante la presentazione delle mozioni proposte dalla minoranza.”