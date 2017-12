Poste Italiane, pagamento pensioni

NewTuscia – VITERBO – Poste Italiane co munica che a gennaio 2018 le pensioni INPS saranno messe in pagamento a partire dal giorno 3, secondo giorno lavorativo bancabile. Per i titolari di conto corrente Bancoposta l’accredito sarà disponibile dal giorno 3 gennaio con pari data di valuta. Anche per i titolari di libretto/INPS card le pensioni saranno accreditate il 3 gennaio con pari data di valuta.

Poste Italiane ricorda ai pensionati la possibilità di utilizzare le carte elettroniche per i prelevamenti, presso gli ATM Postamat oppure allo sportello senza limiti di importo e la necessità di compilare moduli.

A Viterbo, uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05 in via Ascenzi (Viterbo Centro) e in piazza Dalla Chiesa (Viterbo 1).

In tutta la provincia sono oltre 31mila i pensionati che hanno accreditato il rateo sul libretto di risparmio oppure sul conto corrente BancoPosta e sono titolari di carta libretto o carta Postamat.