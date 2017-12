“L’azione di papa Francesco per la pace e i diritti umani”, un incontro a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Si è svolto giovedì 28 dicembre 2017 a Viterbo presso il “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” un incontro di riflessione sul tema: “L’azione di papa Francesco per la pace e i diritti umani”.All’incontro ha preso parte suor Anna Grazia Casieri.Suor Anna Grazia Casieri, della congregazione delle murialdine (il cui apostolato si rivolge principalmente ai giovani e alle famiglie, soprattutto quelle più povere), dottoressa magistrale in scienze religiose, già missionaria in Messico, impegnata in attività educative, di formazione e di solidarietà, insegna nella scuola pubblica ed e’ attualmente docente in un istituto professionale a Foggia. E’ una delle principali collaboratrici del “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo. Tra i suoi scritti: Claude Levi-Strauss e l’antropologia strutturale, Viterbo 2009; L’accompagnamento personale dei processi di crescita nella “Evangelii Gaudium”, Foggia 2015.