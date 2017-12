Eternit abbandonato a Vetralla

NewTuscia – VETRALLA – Lettera di un cittadino a Striscia Vetralla.

Ciao Gennaro , ti allego le foto della situazione in cui versa strada Giardino. I cassonetti della differenziata sono stati dati alle fiamme e mai più rimessi e vengono trovati ribaltati almeno due volte a settimana. Gli atti vandalici sono continui, si trovano reti di materassi, televisori, elettrodomestici e ETERNIT! Il giorno di Natale abbiamo trovato anche due tombe con tanto di croci e cartelli che recitavano ” qui giace eternit”. Il tutto nella assoluta non curanza delle autorità preposte alla sicurezza dell’ambiente e dei cittadini! Ti allego le foto dello scenario raccapricciante di via Giardino a Vetralla. Con

l’occasione voglio ringraziarti perché tramite i tuoi canali sul web ci dai la possibilità di far valere le nostre ragioni.

E non mancano i commenti di altri cittadini:

scrive la signora Daniela: “Vetralla ha quello che ha votato” Titti: “Vetralla avrà anche quel che ha votato, ma le opposizioni sono vive?” Annalisa: “Ma come è possibile che la gente ac cetti di vivere in questo degrado? Quelle bare inquietanti io le ho viste il giorno di Natale e oggi ancora sono li! Possibile che nessuno si è accorto e mobilitato quantomeno per rimuovere l’eternit e quelle croci? Io il degrado che e lo schifo che vedo a Vetralla forse neanche in Africa l’ho mai visto. La cosa certa è che i signori in comune si approfittano della troppa pazienza dei cittadini che a testa bassa accettano di vivere in un paese che viene amministrato in modo vergognoso. Siamo già una barzelletta per quanto riguarda le strade e la situazione idrica, adesso siamo anche una discarica! Questa gente guarda solo l’orto di casa propria e se ne sbatte altamente di rendere questo paese un posto migliore….gli scrivi per far presente un problema e neanche si degnano di risponderti magari inventandosi la classica scusa dei fondi per la manutenzione bloccati dalla comunità europea… Strada Giardino è una delle tante zone del comune lasciate marcire nel degrado con strade non percorribili neanche a piedi senza il rischio di romperti una caviglia e discariche a cielo aperto!

Quando si decideranno a intervenire sarà comunque sempre tardi”.

Interviene in merito alla gravità segnalata anche il Consigliere di opposizione di Fratelli d’Italia Giulio Menegali Zelli:

“Sono d’accordo con il fatto che quello che su sta vivendo a Vetralla in questo anno e mezzo e qualcosa di unico ed spero irripetibile. La vergogna relativa alla gestione di molti servizi è ormai evidente a tutti i cittadini anche a chi con il proprio voto decise di sostenere questa amministrazione. In merito però alla scarsa attività della minoranza non sono affatto d’accordo. Purtroppo però nonostante la continua ed incalzante azione d’opposizione, comprovabile, da

interrogazioni, mozioni ed acceso agli atti, la maggioranza prosegue imperterrita con decisioni il cui risultato viene subito quotidianamente dai cittadini. Mi premeva precisare questo. Buona giornata a tutti.

Continua la signora Titti “Allora credo sia necessaria una maggiore informazione ai cittadini. Per quanto ne so io la minoranza, i cui ambiti di manovra sono indubbiamente ristretti, non è molto presente.”

Continua il Consigliere Zelli. Posso assicurare che non è così. Per quanto riguarda la comunicazione cercherò di fare di più naturalmente per quanto mi riguarda. Nel corso del Consiglio Comunale di questa mattina a precisa denuncia di presenza di materiale, probabilmente Eternit, in località Giardino

il Sindaco ha risposto che non è a conoscenza della situazione. Naturalmente è stata richiesta la rimozione tempestiva e l’attivazione

del bando per la raccolta differenziata che secondo quanto stabilito dal Tar doveva avvenire ad aprile 2017.

Giardino: “Mi auguro che in merito alla gravità segnalata chi di dovere faccia interventi urgenti”.

Gennaro Giardino