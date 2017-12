“C’era una volta Viterbo”: vecchi giochi a piazza del Comune

NewTuscia – VITERBO – Natale con Galiana e Frisigello! Spettacolo di piazza per grandi e piccini. Animazione con giochi per i ragazzini da 5 a 11 anni. Iniziativa voluta e realizzata con il contributo del Comune di Viterbo. Progetto artistico di Antonello Ricci. Quarto e ultimo appuntamento: venerdì 29 dicembre dalle ore 17.00

(In caso di maltempo l’iniziativa si terrà sotto i portici di palazzo dei Priori)

* * * * *

Si conclude l’ennesima sfida, stavolta tutta natalizia, di Banda del racconto: animazione ludica per ragazzini e spettacolo in piazza con storie, leggende e poesie dialettali (per ogni età). Al centro dell’evento: le tradizioni locali. Protagonisti la Bella Galliana (Laura Antonini) e il giullare Frisigello (Pietro Benedetti) affiancati da Alessia Zancan e Claudia Cospiti, brave ed esperte animatrici dell’associazione culturale Il Salto.

A proposito de Il Salto. L’associazione ludico-educativa Il Salto si occupa del mondo dell’infanzia attraverso il gioco e attività creative-manuali. I collaboratori de Il Salto sono persone con età, storie e saperi differenti ma accomunati dall’idea che i bambini di oggi saranno le future donne e i futuri uomini di domani. Il Salto affianca e sostiene il percorso di crescita dei bambini offrendo loro la possibilità di conoscere i propri talenti e limiti attraverso il gioco. Una palestra di vita in cui il bambino misura tutte le sue capacità, si migliora e si supera costruendo, una sfida dopo l’altra, il proprio carattere e la propria immagine di sé. Il Salto è itinerante per piazze, parchi, strade e porta con sé giochi antichi, giochi inventati, giochi riciclati, colori, stoffe, colle per ricordare che si può giocare in qualsiasi posto e che serve solo la voglia, il resto viene da sé. I giochi sono costruiti artigianalmente con materiale di recupero in linea con la sensibilità verso l’ambiente le buone pratiche per ridurne l’inquinamento, ma soprattutto per stimolare e liberare la creatività dei bambini.