Capodanno, la storia del primo giorno

di Serena Biancherini

NewTuscia – Il passaggio dall’ultima notte dell’anno vecchio ai primi rintocchi di quello nuovo è stato immortalato in mille scatti e brindisi tra musica e botti, scandito nei suoi secondi da cori di voci in attesa di un giorno che rappresenti anche un nuovo inizio. Anno dopo anno tutti nel mondo il 31 dicembre si preparano per l’occasione, si riuniscono con amici o parenti e tra i festeggiamenti iniziano il conto alla rovescia, lanciando ogni tanto sguardi frettolosi dalle bottiglie all’orologio, tappi di sughero alla mano, per non perdere il momento esatto dello scoccare della mezzanotte.

Tra tradizioni e moderne innovazioni il Capodanno si festeggia da millenni e ciò la rende la festività più antica che si conosca, ma, ovviamente, i rituali sono cambiati da allora.

I primi a celebrarlo sono stati i Babilonesi circa 4000 anni fa, quando la ricorrenza cadeva in corrispondenza della prima luna nuova dopo l’equinozio di primavera. L’inizio dell’anno rappresentava la rinascita della terra dopo lo spoglio freddo invernale e veniva celebrato alla presenza del re per la durata di dodici giorni. Era la festa più importante della loro cultura: vi si recitava il poema cosmogonico e veniva allestita una processione per trasportare delle statue del re degli dei e di suo figlio.

Successivamente i Romani continuarono questa tradizione, festeggiandola a marzo, ma il continuo avvicendarsi degli imperatori rese le date e il calcolo del tempo instabili, almeno fino all’introduzione del calendario Giuliano (da Giulio Cesare) che ne faceva cadere la ricorrenza il primo gennaio. I cittadini dell’antica Roma si recavano in visita agli amici e portavano in dono un vaso bianco con mele, datteri, fichi e alloro, i cui ramoscelli, detti strenne, erano presi dalla via sacra ad una dea sabina.

In alcuni luoghi comunque si continuò per molti secoli a festeggiare il capodanno in momenti diversi, e fu solo con il calendario proposto da papa Gregorio XIII, nel 1582, che si ricondusse tutto ad un’unica data.

Oggi sono rimaste molte tradizioni e riti scaramantici, come i botti, che derivano dalla consuetudine di scacciare la sfortuna e gli spiriti maligni con il rumore e che si riconduce al lancio dei cocci a mezzanotte, il colore rosso sinonimo di forza e coraggio, e il vischio, la più romantica delle consuetudini, che veniva usato dai Druidi nei riti di purificazione e dai Celti come cura contro la sterilità. Vi sono poi il melograno, le lenticchie emblemi dell’abbondanza e la simbologia legata al numero dodici (rappresentanti i mesi dell’anno).