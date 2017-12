Capodanno 2018, tre concerti il 29 e 30 dicembre ad Orte, Vitorchiano e Viterbo

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Il tradizionale qualificato appuntamento con gli auguri in musica per il Capodanno 2018 si arricchisce di tre concerti che saranno tenuti venerdi 29 e sabato 30 dicembre ad Orte, Vitorchiano e Viterbo.

VENERDI’ 29 DICEMBRE, ORE 18.30 ORTE

BASILICA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA

Coro della Cattedrale, direttore Antonio Trippetti

Cantanti della Scuola di Musica Comunale, direttore Fabio Marchi

VENERDI’ 29 DICEMBRE, ORE 19.00 VITORCHIANO

CHIESA DI SANT’AMANZIO Chorando Ensemble, direttore Evangelina Mascardi

“Para cantar y bailar” musiche del barocco latino-americano

SABATO 30 DICEMBRE, ORE 19.00 VITERBO

CHIESA DI SANTA MARIA NUOVA

Chorando Ensemble, direttore Evangelina Mascardi

“Para cantar y baylar” musiche del barocco latino-americano

L’Associazione culturale Incontri Mediterranei, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica, il Coro della Cattedrale di Orte e il Gruppo Musicale Chorando Ensemble, diretto da Evangelina Mascardi sta portando a termine il programma annuale della XVII Edizione 2017 del Festival Internazionale di Organo e Strumenti Antichi, che si articola, oltre che nell’originaria sede della Basilica Cattedrale di S. Maria Assunta in Orte che ospita l’Organo storico monumentale, in prestigiose sedi musicali ed artistiche ubicate nella Tuscia viterbese a Roma e nel Centro Italia.

Gli appuntamenti di alto livello artistico.

Il “Festival internazionale di Organo e strumenti antichi” promuove e valorizza il monumentale Organo storico della Cattedrale, intorno al quale gli organizzatori allestiscono manifestazioni musicali di altissimo livello, confermano la validità della formula del FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ORGANO E STRUMENTI ANTICHI ideata e curata da Giorgio Petrucci, che negli ultimi anni si articola con qualificati concerti per tutto l’arco del’anno, con sedi a Orte, Viterbo, nella Tuscia , a Civitavecchia e Roma con la sempre qualificata direzione artistica affidata ad ARMANDO FIABANE e ad ADRIANO FALCIONI .

A partire dagli anni in cui è stato condotto il restauro dell’organo portato a termine nel Natale del 2000, si è consolidata negli operatori musicali e nell’opinione pubblica la volontà di riappropriarsi del patrimonio di cultura musicale, riportato alla luce dal lavoro promosso dal Direttore Artistico della Scuola Comunale di Musica, professor Armando Fiabane negli Archivi diocesano e civico, coadiuvato da eminenti esperti di settore e sostenuto dal Responsabile della Scuola di Musica, Giorgio Petrucci.

La Scuola di Musica Comunale, istituita nel 1992 con consenso degli operatori musicali e della cittadinanza, trae da questa attività di ricerca e di promozione musicale a tutto campo, i migliori stimoli per i giovani studenti e per gli appassionati, per far fruttificare le aspettative di crescita intellettuale ed umana sotto il segno della Musica e della cultura in genere. Come noto la Scuola Comunale di Musica è gestita dalla “Banda Musicale Città di Orte”, storica istituzione costituita nel 1815.

La rassegna internazionale scaturisce dalle collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali, la Diocesi di Civita Castellana, la Basilica Cattedrale di S. Maria Assunta, il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Orte, la Banda Musicale “Città di Orte” e per il generoso sostegno a questa iniziativa che ci auguriamo sia di godimento musicale e di crescita culturale e spirituale per i cittadini di Orte e per gli ospiti che crescono di anno in anno.

Orte si conferma “città della musica”: con il segmento del turismo congressuale legato alla stagione concertistica ed alla formazione musicale.

E’ significativo che ormai da diversi anni ad Orte e a Viterbo, facilmente raggiungibile per la vicinanza con Roma anche da musicisti esperti provenienti da vari continenti, la Libera Accademia Ortana, così come il “Corso Internazionale di Musica Antica Ottaviano Alberti” – in particolare i Corsi di specializzazione dedicati al Liuto ed alla Viola da gamba – ed il “Festival internazionale di Organo e strumenti antichi”, costituiscono appuntamenti qualificati di “turismo culturale” che forniscono a livello nazionale ed internazionale una positiva immagine di Orte, quale polo di eccellenza per lo studio e la ricerca storico-musicale .

Da qualche anno l’Associazione Culturale Incontri Mediterranei ha stipulato una convenzione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Auditorium Parco della Musica e con il Teatro dell’Opera di Roma, che offre la possibilità di effettuare dei «viaggi musicali» per gli abitanti della provincia di Viterbo e zone limitrofe.

L’Associazione Culturale Incontri Mediterranei propone la partecipazione a Viaggi Musicali, cinque concerti di altissimo spessore musicale:

Domenica 7 Gennaio 2018, ore 16.30, il balletto “Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ic Ciajkovskij

Torna in scena al Teatro dell’Opera di Roma uno Schiaccianoci da record di incassi, quello del coreografo Giuliano Peparini. Le repliche fino al 7 gennaio invitano ad iniziare il nuovo anno con un pizzico di magia, abbandonandosi a un balletto che ci fa vivere una favola ad occhi aperti.

Lo spettacolo, che ha per interpreti principali l’étoile dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi e il primo ballerino Claudio Cocino, è consigliato non solo ad un pubblico di conoscitori, ma anche da chi è semplicemente attratto dal mondo fantastico della danza.

Domenica 4 Marzo 2018, ore 16.30, “La Traviata” di Giuseppe Verdi, tre atti su libretto di Francesco Maria Piave e basata sul romanzo La Signora delle Camelie di AlexandreDumas (figlio).

Domenica 8 Aprile 2018, ore 11.30, Concerto Sinfonico con il “Trauer” di Haydn e il “Te Deum” di Giuseppe Verdi, Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La Grande Musica ad un piccolo prezzo. Nel pomeriggio, secondo disponibilità, è possibile visitare uno dei grandi musei romani.

Domenica 17 Giugno 2018, ore 16.30, La Bohème di Giacomo Puccini, in quattro quadri su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. «Più invecchio, più mi convinco che LaBohème sia un capolavoro e che adoro Puccini, il quale mi sembra sempre più bello» (Igor’Fëdorovič Stravinskij, Venezia 1956)

Sabato 16 Settembre 2018, ore 16.30, il balletto “La Bella Addormentata” di Pëtr Il’ic Ciajkovskij, a completare la trilogia dei suoi meravigliosi balletti, compreso “Il Lago dei Cigni”.

La stagione estiva alle Terme di Caracalla non è stata ancora resa pubblica. L’Associazione Incontri Mediterranei sta “lavorando” anche per il San Carlo di Napoli e per il Ravello Festival.

Ogni viaggio musicale Viterbo – Orte – Roma prevede il trasporto in pullman. Per informazioni e prenotazioni: 333.2214656 – 0761.402893