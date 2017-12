Ucsi Viterbo, un 2017 ricco di attività e formazione professionale

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 18 Dicembre si è riunita l’UCSI di Viterbo (Unione Cattolica Stampa Italiana) nei locali di Viterbo Sotterranea gentilmente messi a disposizione dal Socio Sergio Cesarini. Il presidente Mario Mancini ha letto la relazione delle attività svolte nel 2017.

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017, festa di S. Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti, l’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) di Viterbo e l’Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali di Viterbo hanno solennizzano la ricorrenza insieme a S E Mons Lino Fumagalli, Vescovo di Viterbo con una concelebrazione presieduta da Mons Lino. La S Messa si è celebrata in serata nella Cappella del Seminario Diocesano, ed è stata seguita da numerosi colleghi, soci e simpatizzanti. Nell’Omelia il Vescovo ha ricordato le caratteristiche eroiche del “Vescovo di Ginevra” che ne hanno fatto il Patrono della Stampa ed ha incoraggiato gli operatori dell’Informazione a lavorare con dedizione alla Verità. Ha inoltre ricordato il Messaggio di Papa Fr ancesco per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, reso noto in mattinata; una copia del testo è stata distribuita a tutti i partecipanti.

I soci UCSI si sono poi intrattenuti a Cena con il Vescovo nel Refettorio del Seminario, concordando un fitto calendario di iniziative a partire dalla buona stagione.

SABATO 8 APRILE a Viterbo l’UCSI Lazio e Il Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali hanno organizzato la presentazione del libro “Giornalismi e Società” (Ed Mondadori) del giornalista Rai Francesco Giorginopresso il Centro Congressi Fondazione Carivit con la presenza di S.E. Mons Lino Fumagalli, Vescovo di Viterbo. L’evento si colloca nel solco della celebrazioni di S Francesco di Sales che i giornalisti hanno fatto per il loro patrono già nella ricorrenza liturgica del 24 gennaio. Ha accompagnato Giorgino in questa mattinata il sociologo Francesco Mattioli, Professore all’Università “La Sapienza” di Roma. Il Presidente UCSI di Viterbo ha illustrato il progetto Mediaetica nel contesto del trattato presentato

SABATO 20 MAGGIO. Le UCSI Regionali di Lazio, Toscana ed Umbria si sono date appuntamento per un Convegno dal titolo: “La Comunicazione è “Sociale””,ad Orte Citta’, nella Sala Vescovile,

Lo spunto è preso dal messaggio di Papa Francesco per la giornata delle Comunicazioni Sociali, che verrà illustrato dal Vescovo Mons Romano Rossi. Sarà un richiamo alla responsabilità dei professionisti della comunicazione, perché servano la verità, senza invece servirsi della propria professione o del proprio ruolo per creare smarrimento, sconcerto, perdita di fiducia e di speranza.

Gli interventi di colleghi già “navigati” e di colleghi più giovani che “navigano” con i nuovi orizzonti della comunicazione, permetterà anche un confronto sugli sbocchi occupazionali.

L’Ordine dei Giornalisti ha assegnato 4 Crediti Formativi ai partecipanti.

Il Convegno, che si svolge nella mattinata, prosegue poi nella giornata con un impegno Gastronomico-Turistico per favorire l’amicizia in un contesto familiare.

Il Comune di Orte ha dato la propria sponsorizzazione offrendo ai partecipanti 20 posti-macchina nel Parcheggio Coperto a Orte Città.

22- 24 SETTEMBRE Scuola di Formazione UCSI ad Assisi

OTTOBRE Pubblicazione degli Atti del CONVEGNO: ” ACQUA ED INQUINAMENTO DELL’INFORMAZIONE”. Modera Pof Salvatore Grimaldi, interviene Roberto TRONCARELLI (Presidente Ord dei Geologi-Lazio), ing Roberto Colosimo, Raffaele Luise, M Adele Prosperoni, Rossana Cintoli, Giuseppe Pagano, Alessandro Fraschetti, Francesca Lotti, Francesco Treta, Lorenzo Botta, Mario Mancini. 8 CREDITI Formativi dell’Ordine dei Giornalisti. 8 CREDITI Formativi dell’Ordine dei Geologi, 8 CREDITI Formativi dell’Ordine degli Ingegneri. Il volume, 148 pagine a colori è stato, tra l’antro, spedito a tutti i soci UCSI Lazio.

SABATO 21 OTTOBRE p. Ubaldo Terrinoni ha presentaro il suo nuovo lavoro dal titolo “Elogio della Semplicità”, alle ore 17 presso il Convento dei Cappuccini a Viterbo

LUNEDI’ 23 OTTOBRE Riunione per il dialogo Ecumenico interreligioso presso Russia Ecumenica, a Borgo Vittorio (Roma), con il Presidente Raffaele Luise, il Card Coccopalmerio.

SABATO 28 OTTOBRE IL GIUDIZIO alla Chiesa di S Teresa. Michelangelo, l'”Ecclesia Viterbiensis e Lutero. “EGIDIO 17” in collaborazione con Touring Club, Cedido, Terra Cotta srl TAVOLA ROTONDA SU LE VIE DEL DIALOGO VITERBO Lino Fumagalli (Vescovo della Diocesi di Viterbo), Nicolò D’Angelo (Prefetto di Viterbo), Brian Farrell (Segretario del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani), Antonio Rocca (Direttore (Egidio 17), Raffaele Luise (Presidente Ucsi Lazio) moderatore Luciano Osbat (Direttore scientifico del Cedido)

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE Presentazione del libro di Giovan Battista Brunori (UCSI Lazio) con P Lombardi alla Sala Mendel. Con la partecipazione del Vescovo, moderatore Pierluigi Vito (UCSI Viterbo) e Conclusioni di Mario Mancini (UCSI Viterbo ).

11 DICEMBRE Presentazione del libro di P Giulio Albanese: Poveri noi nella sede dell’UCSI a S.Lorenzo in Lucina (Roma)