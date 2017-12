Il Punto sul Campionato di Lega Pro dopo la 1° giornata del girone di ritorno

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese-Castrense di Mr. Stefano Sottili espugna lo stadio Mannucci di Pontedera imponendosi in trasferta sul fanalino di coda Prato. I gialloblù sono passati in vantaggio intorno al 18° del primo tempo su un calcio di rigore scaturito da una punizione in area di rigore toscana, dovuta ad un retropassaggio di un difensore toscano al proprio portiere, raccolto dallo stesso con la mano. Dal calcio di punizione all’altezza dall’area piccola di rigore si è incaricato il trequartista belga Vandeputte che ha tirato forte ma il suo tiro è stato respinto di mano dal giocatore Orlando del Prato sulla linea di porta.

L’arbitro, nell’occasione, non ha avuto esitazioni ed ha decretato il calcio di rigore espellendo il giocatore della formazione laniera. Il rigore è stato poi realizzato dall’attaccante brasiliano Jefferson. Pur ridotto in 10 uomini ed in svantaggio, il Prato ha comunque creato diversi grattacapi alla difesa della Viterbese costringendo il portiere Iannarilli a diversi interventi. I gialloblù sono stati comunque abili a sfruttare il contropiede ed hanno raddoppiato con Vandeputte, sempre nel corso del primo tempo, intorno al 35° minuto, mentre in precedenza hanno colpito un palo con il mediano Baldassin con una conclusione dai 20 metri.

Nella ripresa i biancoblu lanieri del Prato si sono riorganizzati ed hanno pressato nella metà campo la formazione di Mr.Sottili, costringendo i gialloblù sulla difensiva, fallendo anche diverse occasioni da rete per riaprire il match. I toscani hanno poi chiuso la gara in 9 uomini per via dell’espulsione del difensore Marzorati per un fallo a gioco fermo sull’attaccante della Viterbese Razzitti.

Un successo importante quello ottenuto dalla compagine di Mr. Sottili che ha permesso di mantenere il passo delle altre contendenti in attesa della partita interna con l’Arzachena, formazione sarda che è reduce dal successo interno per 2-1 sull’Arezzo.

Nella gara d’andata i gialloblù si imposero in trasferta sui biancoverdi sardi per 3-1, grazie alle reti di Baldassin ed ad una doppietta di Celiento. Una gara da non prendere sottogamba vista la verve agonistica degli isolani, guidati da Mr.Giorico, che vantano dei giocatori di categoria come il possente centroavanti Vano, oltre al mediano Nuvoli ex gialloblù.

Il Livorno capolista ha vinto in trasferta 4-2 sul campo del Gavorrano non senza difficoltà, dopo una partita molto combattuta. Gli amaranto labronici ospiteranno al Picchi il fanalino di coda Prato, reduce dalla sconfitta per 2-0 con i gialloblù.

I rossoblù maremmani del Gavorrano giocheranno invece in trasferta sul campo dell’Olbia, uscito sconfitto in trasferta all’Arena Garibaldi di Pisa per 2-0. I neroazzurri pisani con il successo ottenuto ai danni dell’Olbia mantengono la 3° posizione in classifica in attesa del big match che li vedrà di fronte, sabato prossimo allo stadio Artemio Franchi di Siena, ai bianconeri di Mr. Mignani nel big match della seconda giornata di ritorno. All’andata il derby allo stadio di Pisa fini a reti inviolate dopo un match vibrante ed equilibrato.

Il Giana Erminio, in grande ripresa, ha superato di misura in casa 1-0 il Pro Piacenza portandosi al quinto posto in graduatoria, dopo un avvio di campionato molto stentato. Sabato prossimo i biancocelesti lombardi viaggeranno alla volta di Arezzo dove affronteranno la formazione amaranto, reduce dalla sconfitta per 2-1 d’Arzachena e con una situazione societaria alquanto difficile, visto che da diversi mesi i giocatori non percepiscono da mesi i loro stipendi.

La Carrarese viene fermata in casa sul risultato di 1-1 dal Cuneo. Un pareggio che premia la tenacia dei biancorossi piemontesi che stanno lottando strenuamente per la salvezza. I piemontesi del Cuneo giocheranno in casa ospitando il Piacenza, mentre la Carrarese se la vedrà in trasferta al Garilli di Piacenza con i rossoneri del Pro Piacenza.

Continua la marcia dell’Alessandria che rifila un secco 5-1 allo stadio Moccagatta al malcapitato Pontedera. I grigi piemontesi stanno pian piano risalendo la china dopo un avvio di stagione alquanto deludente. Ora stazionano a quota 24 punti in classifica ma a soli tre punti dalla zona Play-Off. Sabato prossimo effettueranno un turno di riposo in campionato, mentre il Pontedera ospiterà al Mannucci, la Lucchese.

I rossoneri della Lucchese sono reduci dalla pesante sconfitta interna subita nel derby ad opera del Siena, una delle grandi del girone. Una partita delicata per entrambe le compagini che devono riprendersi dopo pesanti sconfitte onde evitare di scivolare nel vortice della zona Play-Out.

La Pistoiese, che ha effettuato in proprio turno di riposo, giocherà in trasferta allo stadio Brianteo di Monza sul campo della formazione biancorossa brianzola, che ha espugnato il campo del Piacenza per 1-0. Una gara importante per entrambe le compagini sia per gli arancioni toscani, per cercare d’inserirsi nella lotta per accedere ai Play-Off, cosi come per i biancorossi del Monza, che stazionano a quota 27 punti in coabitazione con la compagine dell’Olbia.



RISULTATI DELLA 1° GIORNATA DI RITORNO

PISA-OLBIA 2-0

PRATO-VITERBESE-CASTRENSE 0-2

GIANA ERMINIO-PRO PIACENZA 1-0

PIACENZA-MONZA 0-1

GAVORRANO-LIVORNO 2-4

ARZACHENA-AREZZO 2-1

CARRARESE-CUNEO 1-1

ALESSANDRIA-PONTEDERA 5-1

LUCCHESE-SIENA 1-4

HA RIPOSATO LA PISTOIESE



CLASSIFICA

LIVORNO 46

SIENA 36 ( UNA GARA DA RECUPERARE)

PISA 35

VITERBESE-CASTRENSE 34

GIANA ERMINIO 29

OLBIA 27

MONZA 27

PISTOIESE 26

CARRARESE 25

ALESSANDRIA 24

LUCCHESE 24

AREZZO 24

PIACENZA 23 (UNA GARA DA RECUPERARE)

PONTEDERA 21

PRO PIACENZA 21

ARZACHENA 21

CUNEO 17

GAVORRANO 13

PRATO 11



PROSSIMO TURNO

VITERBESE-CASTRENSE-ARZACHENA

PRO PIACENZA-CARRARESE

OLBIA-GAVORRANO

AREZZO-GIANA ERMINIO

PONTEDERA-LUCCHESE

CUNEO-PIACENZA

SIENA-PISA

MONZA-PISTOIESE

LIVORNO-PRATO

RIPOSERA’ L’ALESSANDRIA