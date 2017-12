Presentazione del volume “Lux in tenebris – per un’antropologia del Natale” del prof. Fulvio Ricci

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Venerdì 29 dicembre alle ore 17:00 presso il Museo dell’Architettura di Sangallo il Giovane verrà presentato il volume curato dal prof. Fulvio Ricci “Lux in tenebris – per un’antropologia del Natale” edito per Edizioni Archeoares.

L’autore accompagnerà il pubblico alla scoperta del Natale, festa cristiana per antonomasia, che affonda le sue radici in culti ancestrali e riti pagani.

Attraverso un’analisi ant ropologica l’autore analizza il periodo natalizio in tutte le sue sfaccettature più complesse e meno conosciute:

le celebrazioni del Sol invictus e del dio Mithra ;

e del dio ; la cristianizzazione del Natale;

del Natale; la funzione del dono e delle figure ad esso connesse che ci portano dalla Sicilia, dove i regali ai bambini sono portati dai morti, fino all’arco alpino dove è la chiassosa masnada dei Krampus, demoni terrificanti tenuti a bada da san Nicola che porta doni e spavento ai piccoli.

Gli undici giorni e le dodici notti comprese tra Natale ed Epifania che segnano il periodo dove avviene il raccordo calendariale sole/lunare, notti critiche e pericolose durante le quali tutto può accadere ed i morti transitano tra i vivi.

Il libro si conclude con un breve ma approfondito saggio sul presepe, sua genesi ed evoluzione che rende il volume ancora più ricco di suggestioni e che farà conoscere al lettore il Natale sotto un’altra luce!

L’autore sarà intervistato dalla Direttrice del Museo Valentina Berneschi. Sarà presente l’Editore Gianpaolo Serone di Archeoares.

L’evento sarà preceduto dai saluti del sindaco di Montefiascone Massimo Paolini e dell’assessore Fabio Notazio.

Il libro è disponibile in formato cartaceo tramite librerie o direttamente dal sito http://www.archeoares.it/product/lux-tenebris-antropologia-del-natale/

Per aggiornamenti sull’evento https://www.facebook.com/events/176144966308297/