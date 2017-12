Nota Federconsumatori Terni su Carta Tuttotreno

NewTuscia – TERNI – Nell’intervista a RAI 3 Regionale di qualche giorno fa, l’assessore Chianella, in risposta al comunicato stampa di Federconsumatori sulla Carta Tuttotreno, ha dichiarato il falso.

Federconsumatori nel comunicato di qualche giorno fa evidenziava infatti come la latitanza della Regione nella definizione delle procedure e regole della Carta Tuttotreno stava determinando forti preoccupazioni tra i pendolari.

Si diceva anche ch e nella seduta del 15.11.2017 della Consulta, l’assessorato competente si era impegnato ad inviare la nuova proposta della Carta Tuttotreno entro 20 giorni e che a metà dicembre si sarebbe deciso insieme alla Consulta la procedura definitiva (anche sull’ISEE).

Tutto ciò è descritto nel verbale della Consulta stessa.

L’assessore ha invece negato quanto sopra affermando che tutto era stato già definito, dichiarando che le procedure della Carta Tuttotreno per il 2018 saranno le stesse del 2017, con un budget uguale al 2017.

La verità è ben altra ed è descritta nero su bianco nel verbale della consulta n.119 del 15.11.2017. Quindi, siamo ancora in attesa di ricevere i dati richiesti e le simulazioni, con la conseguente convocazione della Consulta.

Nel contempo Federconsumatori, tenuto conto delle ristrettezze economiche dichiarate dalla Regione per aumentare il budget della Carta Tuttotreno, chiede quante risorse economiche siano state messe a disposizione dalla Regione Umbria per il FrecciaRossa in partenza da Perugia.

Dalle notizie (scarse) circolanti sui media, sembra che la cifra sia intorno al milione e mezzo.

Se ciò fosse vero, sarebbe utile far capire ai pendolari e a chi li rappresenta, come mai non sia stato possibile incrementare il budget della Carta Tuttotreno di poche migliaia di euro,risparmiando sul Freccia Rossa.

Todaro Franco, Presidente Federconsumatori Terni

Ricci Umberto, Membro Consulta Regionale dei Consumatori