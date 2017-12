Meillennials: conclusa con successo l’edizione Zero al Monk di Roma

NewTuscia – ROMA – Grande successo di partecipazione per l’edizione ZERO di MEIllennials, I Premi degli Indipendenti per i Giovani: tre giorni di musica tutti dedicati ai giovanissimi nuovi artisti della scena musicale indipendente ed emergente

Meillennilas ha presentato sul palcoscenico del locale romano oltre 25 live, insieme alle premiazioni dei PIMI e PIVI che sono stati vinti rispettivamente dai giovanissimi Lucio Corsi (vincitore del Premio Italiano Musica Indipendente per i Giovani) e Gomma (vincitori del Premio Italiano Videoclip Indipendente per i Giovani), nuovi artisti della scena musicale indipendente ed emergente, che hanno anche presentato le loro nuove uscite. Premiati anche La Notte (vincitori del Premio Un Disco per l’Europa).

Tra gli ospiti dei live di Meillennials ricordiamo inoltre: Carlo Valente, Agnese Valle, Dan Zul, Emilio Stella, Kafka sulla spiaggia, Blùmia, Andrea Zoli, Andrea Madeccia, Marcondiro, Mirkoeilcane, Leo Folgori, Black Snake Moan, Skuba Libre, Daniele Coccia Paifelman e The Niro con Mattia Boschi.

Grande partecipazione di pubblico anche per la Festa di Compleanno per i 5 anni della rivista musicale ExitWell, che ha visto i live di Le capre a sonagli (Premio ExitWell dell’anno), Mòn, So Does Your Mother, Andrea Ra, 1/2 Kutso, Filippo Dr. Panìco, Barberini.

MEIllennials rivolto anche alle future leve musicali, ha presentato anche i live di Giulio Ronzoni, Marianne Leoni, Ottobre, Diretti Contromano, Pain is a Dress e Lino Spinelli, tutti vincitori scelti tra i partecipanti al contest diretto ai licei, alle medie superiori e ai giovani allievi delle scuole di musica di Roma.

Grande interesse anche per gli incontri pomeridiani con importanti protagonisti della scena musicale italiana come Roberto Angelini, Riccardo Sinigallia e Marina Rei e per i due workshop dedicati alla formazione delle giovani generazioni di musicisti, organizzati da Adastra “Musiche del Mediterraneo” e “Music Lab“.

Un estratto dei live della manifestazione, verrà riproposto il 13 gennaio su RAI Gulp sul canale 42 del digitale terreste, insieme alle interviste effettuate ai giovani partecipanti. Inoltre Radio RAI Live trasmetterà, sempre da gennaio, i concerti del 21 e 22 dicembre, durante “Ticket to Ride” programma curato da Ugo Coccia e Fabrizio Stramacci.

La manifestazione ideata da Giordano Sangiorgi è stata organizzata da Materiali Musicali con il supporto del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” e fa parte dei progetti a favore delle Periferie Urbane.

Sono partner del progetto: MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, Adastra, Exit Well, Casa del Vinile, Done, Monk, Classic Rock, Vinile, Prog, MKZ, Radio Rock, Radioimmaginaria e Nuovo Imaie.

TUTTE LE INFO SU: www.meiweb.it – mei@materialimusicali.it