La potente voce di Tammy McCann per emozionare il pubblico del “Petrolini”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Un so rprendente tour musicale dal gospel al jazz dove protagonista sarà una delle più famose voci del panorama internazionale. Tutto pronto per venerdì 29 dicembre, alle 21. quando sul palco del teatro “Ettore Petrolini” arrivano Tammy McCann & The Voices of Glory.

Dopo il grande successo del concerto gospel di Natale, che ha aperto il Christmas in Jazz, tutto è pronto per il secondo evento. Il Christmas in Jazz Ronciglione, inserito all’interno del Francigena Live Festival, è realizzato grazie al contributo della Regione Lazio. Il cartellone ricco di eventi è nato grazie alla collaborazione fra l’amministrazione comunale, l’istituzione teatro “Ettore Petrolini”, l’istituzione progetto Musica ed il JazzUp festival di Viterbo.

Venerdì, alle 21, arriva al teatro di Ronciglione Tammy McCann, talentuosa artista che ha iniziato la sua carriera nella musica classica. Dopo essersi dedicata per alcuni anni al gospel, passa successivamente al jazz. La potente voce di Tammy diventa famosa nel mondo perché riesce a trasmettere emozioni, a raccontare storie, a coinvolgere ed affascinare il pubblico. Un talento vocale che non ha impiegato molto tempo a farsi notare, Tammy McCann è stata nominata “Best Jazz Vocal Performance” per diversi anni dal “Chicago Tribune”.

Per la celebre artista il richiamo del gospel è però troppo forte e, dopo alcuni anni trascorsi fra le note del jazz, ritorna al primo amore musicale proponendo, con la rinnovata formazione The Voices of Glory, lo spettacolo dal titolo “Tribute to Mahalia Jackson”.