Interruzione idrica domani a Montecastrilli e Avigliano Umbro per lavori dell’Enel

NewTuscia – MONTECASTRILLI – Un generatore manterrà attivo il centro idrico del Coppo che rifornisce il territorio. Potrebbero comunque esserci localizzati e temporanei problemi per alcune utenze.

[SII-INF]/TERNI – L’Enel ha comunicato che a causa di un intervento dovrà procedere, nella mattinata di domani 28 dicembre, all’interruzione temporanea del centro idrico del Coppo che rifornisce Montecastrilli e Avigliano Umbro. Il Servizio idrico rende noto che per alleviare i disagi ai cittadini dei due centri, anche in considerazione del periodo di festività, si è attrezzata con un gruppo elettrogeno di caratteristiche tali da consentire il pieno funzionamento degli organi elettromeccanici evitando in tal modo l’insorgere di problematiche che potrebbero richiedere tempi abbastanza lunghi per il ripristino del regolare flusso di distribuzione. Tuttavia sempre la Sii avvisa che potrebbero verificarsi alcune temporanee e localizzate situazioni di bassa pressione e mancanza idrica di erogazione in qualche utenza del territorio interessato.

SII-INF