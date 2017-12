Giglietti, nuovo ingresso per Fratelli d’Italia a Monterosi

NewTuscia – MONTEROSI – Numeri in costante crescita per Fratelli d’Italia che continua a registrare nuove adesioni in tutta la provincia di Viterbo.

L’ultimo ingresso, in ordine di tempo, è quello di Francesco Giglietti a Monterosi che motiva così la sua scelta: “La volontà di iscrivermi al partito è stata dettata dalla consapevolezza personale che ci possano essere ancora dei valori nella politica per cui conta impegnarsi.

Fratelli d’Italia si regge su dei principi fondamentali nei quali mi riconosco e che intendo sostenere, insieme ad un impegno costante per la crescita e la valorizzazione del territorio.”

