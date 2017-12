San Lorenzo nuovo, l’arrivo di Babbo Natale segna l’apertura dei festeggiamenti

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – San Lorenzo Nuovo, 25.12.2017. Dopo il prologo dell’8 dicembre scorso con l’accensione delle luminarie, l’arrivo di Babbo Natale ha aperto ufficialmente, la mattina della Vigilia, i festeggiamenti per le Feste di Natale e di fine Anno.

In una piazza affollatissima la mattina del 24, Babbo Natale, in compagnia dei suoi Elfi, ha aperto la sua casa per la gioia dei bambini che nel pomeriggio hanno potuto anche ricevere direttamente dalle sue mani i doni di Natale. Ma l’iniziativa ha visto molte altre opportunità per i più piccoli con la possibilità di cavalcare i pony dell’”A.S.D. Il quadrifoglio” oppure divertirsi sulla giostrina installata per l’occasione, gustare lo zucchero filato o ballare con gli Elfi, il tutto rigorosamente gratis.

I festeggiamenti sono proseguiti dopo la Solenne Messa di Mezzanotte con i fuochi d’artificio che hanno accolto la Nascita di Gesù mentre in Piazza Europa, la gente richiamata da un enorme falò ha potuto gustare cioccolata calda e vin brulè (all’interno della casa di Babbo Natale) ed i bambini augurare a Babbo Natale la buona notte. Contemporaneamente è stata inaugurata la Mostra dei Presepi artistici, organizzata dalla Parrocchia e giunta alla sua 17^ edizione.

“Faccio i complimenti agli amici della Pro San Lorenzo , ai Giovani per San Lorenzo ed a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscitissima iniziativa – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – una novità che ha ottenuto unanimi apprezzamenti e che ha fatto respirare a tutti, non solo ai bambini, il vero spirito del Natale. E non è finita qui. Stasera infatti l’appuntamento è con il Presepio Vivente giunto alla sua terza edizione. Quest’anno i ragazzi della Parrocchia che organizzano la Sacra Rappresentazione hanno cambiato location, individuando una delle zone più caratteristiche e antiche del Paese ovvero Via delle Cantine e Vicolo degli Orti, per i sanlorenzani doc “Il Bucone”. L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 al termine della Santa Messa del pomeriggio”.

Questo il programma dei prossimi festeggiamenti:

25/12/2017 – ore 18.00 Rappresentazione del “Presepe Vivente” – La Nascita –

25/12/2017 – ore19.00 “Ciao Babbo Natale” – Babbo Natale saluta i bambini

26/12/2017 – ore 18.00 Rappresentazione “Presepe Vivente”

30/12/2017 – ore 17.00 Cerimonia di benvenuto ai nati nel 2017

05/01/2018 – ore 21.00 “Aspettando la Befana” – Tombola, giochi e divertimento al Palazzetto dello Sport.

06/01/2018 – ore 18.00 Rappresentazione “Presepe Vivente” – Arrivano “I Re Magi” a cavallo.

07/01/2018 – ore 12.00 “Giornata delle famiglie” presso il Palazzetto dello Sport.

07/01/2018 – ore 12.30 “Spegniamo il Natale”

Sarà inoltre possibile ammirare nell’ingresso della Chiesa Parrocchiale la mostra dei Presepi artistici. Apertura: 09.00-19.00, tutti i giorni fino al sei gennaio.