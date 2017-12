Alessio Villarosa, la risposta alla domanda di Maritato

NewTuscia – Dalla pagina Facebook di Alessio Villarosa arriva la replica alle parole di Michel Emi Maritato. Nell’articolo pubblicato dal nostro giornale: Banche, Maritato (FI): “Villarosa chiarisca suo incontro con Visco”, pubblicato il 21 dicembre, Maritato esprime la richiesta di chiarezza e trasparenza da parte del deputato Villarosa in merito al suo incontro con i governatore della banca d’Italia.

La risposta alla domanda di Maritato era stata già pubblicata sulla Fanpage di Alessio Villarosa nel corso della mattinata del 21/12/2017. Questo il testo.

“Sono al centro di una colossale FakeNews del PD che cerca di ripulire lo scandalo Boschi/Renzi/Carrai Etruria falsando una dichiarazione di Visco in commissione inchiesta.

Durante una sua audizione in commissione finanze nel 2013, ci eravamo scontrati proprio sulla proprietà pubblica delle quote di Banca D’Italia (un nostro punto fisso) e alla fine dell’audizione mi ha chiesto di vederci proprio su questo tema.

Nell’audizione di martedì l’ha precisato ma nonostante tutto il PD ha voluto ricamare una storia incredibile da utilizzare contro di me!

Ho deciso di querelare tutti quelli che hanno creato questa FakeNews a cominciare dalla Boschi che proprio oggi, in un’intervista alla Stampa cerca di ripulirsi dallo scandalo Etruria, utilizzando me…

Per problemi tecnici della Camera purtroppo ho dovuto subire una giornata intera di fango gratuito, oggi posso farvi ascoltare direttamente le parole di Visco.

ADESSO BASTA BUGIE!”

Ci scusiamo con il deputato Villarosa, noi abbiamo pubblicato il comunicato con le parole di Michel Emi Maritato che ci era stato inviato e non eravamo a conoscenza della replica dal momento che nessuno l’aveva inviata.