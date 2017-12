Orte “Melodie sotto l’albero”: gli Auguri in musica del coro “Il Pentagramma”

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Sarà tenuto questo pomeriggio il concerto dal titolo ” Melodie sotto l’Albero” nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Orte alle ore 17, in una meravigliosa sinergia tra ragazzi, direttrice e pubblico, che segue sempre più numeroso le migliori performance del gruppo canoro.

Gli Auguri in musica davanti al presepe che si svelerà nella Notte di Natale sono rivolti dai più piccoli alle loro famiglie ed alla comunità religiosa e civile, perché lo spirito autentico ed essenziale del Natale del Signore sia testimoniato e vissuto concretamente ogni giorno dell’anno, nell’attenzione gioiosa ai vicini ed ai lontani. Quel significato riassunto nel contenuto nel brano “Sarà un bel giorno”.

Il loro video ha ottenuto ben 3600 visualizzazioni su you tube … con il brano “Sarà un bel giorno”, composto nel testo e nella musica da Roberta Primavera, un canto di gioia e di speranza, una canzone per tutte le età, molto orecchiabile, dal testo significativo sia per il tema che tratta che per l’armonizzazione. Il brano si canta con piacere in particolare per la passione musicale del coro ” Il Pentagramma “, costituito e diretto da alcuni anni da Roberta Primavera e che ha visto avvicendarsi generazioni di bambini e ragazzi con doti canore che si tramandano negli anni.

Infatti oggi cantano nel coro i figli di chi già quaranta anni fa si cimentava in cori, coretti, parodie, sketch, sin può dire che cantare nel coro “Il pentagramma” è sicuramente una tradizione di famiglia.

Molti sono stati i concerti che il coro di giovanissimi cantori ha eseguito nel corso di questi anni… dove tutti hanno riscosso tanto successo …e devo dire… scoprendo anche dei veri e propri talenti canori.

L’esperienza di incidere coni ragazzi il brano “Sarà un bel giorno” è stata un’ idea della animatrice e direttrice del coro e del maestro Marcello Balena, affermato musicista, con il quale – ci ha dichiarato Roberta Primavera – “abbiamo realizzato il progetto: per i ragazzi è stata un’esperienza indimenticabile, l’emozione della sala d’incisione, seguita dalla pubblicazione su di un social e le così tante visualizzazioni, oltre 3.600, un gran bel ricordo che rimarrà indelebile nei loro cuori e nei loro ricordi più cari!” Il video è stato realizzato da Maurizio Urbani che con le sue immagini ha illustrato perfettamente il testo della canzone, rendendo il tutto molto piacevole a vedersi.

Buon ascolto di Melodie sotto l’albero con l’augurio di un sereno Natale a tutti!