La Viterbese gioca sul … Prato: vince ma non convince

Maurizio Fiorani

NewTuscia – PONTEDERA – Una Viterbese-Castrense cinica espugna il campo neutro dello stadio Mannucci di Pontedera, battendo il fanalino di coda Prato dopo una partita non certo esaltante. La gara è stata decisa dagli episodi: il rigore realizzato da Jeffer son, che ha spianato la strada ai gialloblù di Mr.Stefano Sottili perché i toscani sono rimasti in 10 uomini a causa dell’espulsione del giocatore Orlando, autore del fallo di mano sulla linea di porta che ha decretato il calcio di rigore. Il Prato anche in inferiorità numerica si è riversato in attacco alla ricerca del pareggio. Verso la fine del primo tempo è arrivata la rete di Vandeputte.

Passiamo alle formazioni delle due squadre.

AC PRATO: Alastra, Seminara, Martinelli, Ceccarelli, Piscitella, Marini, Guglielmelli, Marzorati, Fantacci, Ghidotti, Orlando.

A disposizione di Mr.Pasquale Catalano: Sarr, Polo, Bonetto, Liurni, Cecchi, Calzolai, Rozzi, Demoleon, Badan, Tchanturia, Giannini.

VITERBESE CASTRENSE: Iannarilli, Cenciarelli, Celiento, Mendez, Vandeputte, Sini, Baldassin, Jefferson, Varutti, Di Paolantonio, Atanasov.

A disposizione Stefano Sottili: Pini, Micheli, Peverelli, Kabashi, Ngissah Bismark, Razziti, Mbaye, Zenuni, Sanè.

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona.

Assistenti: Stefano Montagnani di Salerno e Rosario Caso di Nocera Inferiore

Note: condizioni meteorologiche: giornata soleggiata , terreno di gioco in sintetico; tasso di umidità: 70%.



CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 4° tiro di Vandeputte della Viterbese che, servito da Baldassin, conclude in porta ma il suo tiro viene respinto da un difensore toscano.

Al 10° il portiere gialloblù Iannarilli abbranca il pallone in presa aerea proveniente dalla fascia sinistra dei giocatori del Prato.

Al 13° conclusione dalla distanza di Fantacci del Prato che impegna il portiere della Viterbese Iannarilli.

Al 17° punizione per i gialloblù nell’area piccola di porta del Prato, concesso per un retropassaggio al portiere con Alastra. Batte la punizione Baldassin e questa viene respinta con una mano sulla linea di porta toscana dal giocatore Orlando; viene concesso il calcio di rigore per i gialloblù e viene espulso il giocatore Orlando del Prato tra le proteste dei toscani.

Al 18° della battuta del rigore per la Viterbese si incarica il brasiliano Jefferson che realizza il calcio di rigore alla sinistra del portiere toscano, portando in vantaggio i gialloblù e con il Prato che rimane in 10 uomini.

Al 20° Prato vicino al pareggio con Piscitella che tira subito in porta da buona posizione: questa viene respinta da un difensore gialloblù in modo provvidenziale.

Al 24° corner per i toscani, pallone messo al centro dell’area gialloblù ma l’azione era stata fermata in precedenza dal direttore di gara per un fuorigioco.

Al 26° gialloblù pericolosi in attacco con Jefferson che, servito da Baldassin, tira in porta ma la sua pericolosa conclusione viene respinta da un difensore toscano in calcio d’angolo. Il conseguente tiro dalla bandierina per i gialloblù è senza esito, la difesa toscana libera ed allontana la minaccia.

Al 27° tiro di controbalzo del mediano della Viterbese Baldassin respinto da un compagno di squadra.

Al 28° viene ammonito Jefferson per una trattenuta ad un avversario a centrocampo.

Al 29° pallone spiovente in area gialloblù, per fortuna la difesa della Viterbese anticipa il giocatore Fantacci del Prato che stava apprestandosi al tiro in porta quasi a botta sicura.

Al 32° Viterbese vicina al 2-0 con un palo colpito dal mediano Baldassin, dai 20 metri, con il portiere Alastra del Prato quasi fuori causa.

Al 35° la Viterbese si porta sul 2-0 grazie al trequartista belga Vandeputte che, servito dal mediano Baldassin, si invola sulla trequarti toscana in contropiede, entra in area e, con un diagonale, batte il portiere toscano Alastra per il raddoppio dei ragazzi di Mr.Sottili.

Al 37° viene ammonito il gialloblù Varutti per gioco falloso.

Al 40° miracolo dell’estremo dìfensore della Viterbese Iannarilli che respinge, evitando una rete praticamente fatta, con un grande intervento su una forte conclusione centrale del giocatore del Prato Piscitella.

Al 44° azione pericolosa dei toscani con tiro di Fantacci che viene respinto da un difensore della Viterbese.

Al 45° viene ammonito il giocatore Ceccarelli del Prato per un fallo sul giocatore Mendez della Viterbese.

Al 46° Viterbese pericolosa con la solita conclusione dalla distanza del mediano Baldassin che dà l’impressione del gol finendo sull’esterno della rete della porta toscana.

La prima frazione di gioco termina con la compagine del patron Piero Camilli in vantaggio per 2-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° prima sostituzione nella Viterbese, entra Sané al posto di Mendez.

Al 5° azione pericolosa del Prato che approfitta di una palla persa banalmente da Celiento con un tiro che viene rimpallato da un difensore gialloblù.

Al 6° tiro di Ceccarelli del Prato che si perde alto sopra la traversa della porta difesa dal portiere gialloblù Iannarilli.

All’8° viene ammonito il difensore centrale della Viterbese Sini per gioco falloso.

Al 10° gialloblù vicini al 3-0: Jefferson se ne va sulla fascia sinistra e serve con un cross il solito Baldassin che tira forte in porta ma, il suo tiro, viene deviato da un difensore toscano in angolo. Poi senza esito.

Al 13° tiro dalla distanza dei toscani che viene parato dal portiere gialloblù Iannarilli.

Al 14° ancora il Prato pericoloso in attacco con un tiro di Piscitella del Prato respinto dal portiere gialloblù Iannarilli.

Al 16 doppio cambio nelle fila del Prato, entrano Badan e Tchanturia e Ceccarelli al posto di Fantacci.

Al 22° doppio cambio nella Viterbese, entrano Peverelli e Zenuni

Al 23° il neoentrato nelle file toscane Tchanturia approfitta subito di una distrazione difensiva dei gialloblù, anticipa Peverelli ed entra in area di rigore e tirando fuori.

Al 24° Mr. Sottili vede la sua squadra in difficoltà e provvede ad un altro cambio, esce Jefferson e al suo posto entra Razzitti.

Al 26° il Prato fa entrare Liurni al posto di Guidotti.

Al 27° colpo di tacco di Tchanturia del Prato che esce fuori poco con il portiere Iannarilli sulla traiettoria.

Al 33° clamorosa occasione del Prato che si divora una rete fatta con Tchanturia che manda fuori da due passi.

Al 38° viene espulso Mr. Catalano del Prato.

Al 40° Prato vicina al 2-1 con un colpo di testa che esce fuori di pochissimo.

Al 41° viene espulso Marzorati del Prato per aver rifilato un calcione a Razzitti a palla lontana.

La Viterbese si aggiudica tre punti pesanti in classifica vincendo 2-0 con un Prato mai domo anche se la prestazione dei gialloblù non è stata esaltante.

RISULTATI DELLA 1° GIORNATA DI RITORNO

PISA-OLBIA 2-0

PRATO-VITERBESE-CASTRENSE 0-2

GIANA ERMINIO-PRO PIACENZA 1-0

PIACENZA-MONZA 0-1

GAVORRANO-LIVORNO 2-4

ARZACHENA-AREZZO 2-1

CARRARESE-CUNEO 1-1

ALESSANDRIA-PONTEDERA 5-1

LUCCHESE-SIENA (SI GIOCA QUESTA SERA ALLE ORE 20,30)

HA RIPOSATO LA PISTOIESE

CLASSIFICA

LIVORNO 46

PISA 35

VITERBESE-CASTRENSE 34

SIENA 33 (UNA GARA DA RECUPERARE )

GIANA ERMINIO 29

OLBIA 27

MONZA 27

PISTOIESE 26

CARRARESE 25

ALESSANDRIA 24

LUCCHESE 24

AREZZO 24

PIACENZA 23 (UNA GARA DA RECUPERARE)

PONTEDERA 21

PRO PIACENZA 21

ARZACHENA 21

CUNEO 17

GAVORRANO 13

PRATO 11



PROSSIMO TURNO

leVITERBESE-CASTRENSE-ARZACHENA

PRO PIACENZA-CARRARESE

OLBIA-GAVORRANO

AREZZO-GIANA ERMINIO

PONTEDERA-LUCCHESE

CUNEO-PIACENZA

SIENA-PISA

MONZA-PISTOIESE

LIVORNO-PRATO

RIPOSERA’ L’ALESSANDRIA