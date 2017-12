Gallese, straordinario Concerto di Natale tra musica, canto e danza

NewTuscia – GALLESE -Come ormai da tradizione torna a Gallese “La Musica del Natale”, una serie di eventi organizzati dall’Associazione Musicale “Marco Spoletini” di Gallese per celebrare, insieme a tutta la comunità gallesina, le festività natalizie. La manifestazione, inserita nel più ampio calendario di eventi “Natale Gallesino 2017”, realizzato dalle locali associazioni in collaborazione con il Comune di Gallese, offrirà dei momenti musicali coinvolgenti e giunge a culmine di un anno strabiliante che ha visto protagonisti l’Associazione e i suoi gruppi, Banda musicale, Corale polifonica e Scuole di musica e di canto, in progetti musicali anche di carattere storico-culturale. Indubbiamente il momento più atteso da tutti i musicisti, cantori e dalla cittadinanza gallesina, è il Concerto di Natale, giunto quest’anno alla sua 28a edizione, che, in un clima natalizio, si terrà sabato 23 dicembre alle ore 18:00 presso la Chiesa Cattedrale di Gallese. La Banda Musicale “Città di Gallese” e la Corale polifonica “Teofilo Gargari” si esibiranno in brani che spazieranno dalla tradizione popolare natalizia alla più ricercata musica classica e moderna. Quest’anno, a rendere il concerto ancora più suggestivo, saranno le allieve e gli allievi dell’A.S.D.

“Mariposa Danza & Fitness” di Gallese che, con le eleganti coreografie curate dalla loro insegnante Paola Martellini, delizieranno il pubblico presente danzando sulle note dei brani eseguiti della Banda Musicale. Inoltre l’evento assume un significato del tutto particolare, infatti, durante l’esibizione dei gruppi, oltre la presenza di uno stand della Caritas parrocchiale, allestito in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune che prevede una raccolta fondi da destinare in beneficenza, la Confraternita di San Famiano, patrono della nostra cittadina, tornerà a proporre un momento molto sentito da tutta la comunità, vale a dire la presentazione del tema per la realizzazione del “Palio di San Famiano 2018”.

Gli eventi musicali si concluderanno poi alla vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio del 2018, dove la Banda Musicale, intonando l’ancestrale “Pasquarella”, una melodia di cui non si conosce l’autore ma la cui scrittura si perde nella notte dei tempi, accompagnerà la Befana che distribuirà dolci ai bambini.

Buona musica a tutti …

Info & contatti:

email: ass.music.mspoletini@gmail.com

pagina fb: www.facebook.com/AssMspoletini/

web: assmusicalemspoletini.altervista.org