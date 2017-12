Corto di Natale prodotto da Maria Grazia Cucinotta

#Likeachristmas un corto di Action Academy prodotto da Mariagrazia Cucinotta e Nando Moscariello Natale ai tempi dei social

Di Anna Lamonaca

NewTuscia – Il Natale è la festività più attesa dell’anno: aria di festa, atmosfera familiare, in una bella casa preparata per la ricorrenza tutto è pronto per il cenone, un gran salone addobbato per le feste, una tavola imbandita, luci scintillanti in giardino. Ogni anno la sera della Vigilia crea sempre tante aspettative ed ansie, soprattutto perché s’incontrano parenti che non vedi da 365 giorni che ti tempestano di domande sulla tua vita privata. Come è cambiato il modo di vivere il Natale con l’avvento dei social? Al tempo di internet si è invece distanti, il telefono è nelle mani di tutti che sono alle prese con gruppi whatsapp scambio di foto o auguri, distratti dai social, dalle chat e le continue notifiche non sembrano infastidire i festeggiamenti in famiglia.

E’ in questa atmosfera che arriva un ospite speciale che tenterà di smuovere gli invitati … Ci riuscirà? Da questa ambientazione parte il simpaticissimo cortometraggio realizzato da Action Academy di Nando Moscariello e Maria Grazia Cucinotta, l’ironico corto natalizio intitolato “#likeachristmas” è diretto da Alessandro Valori, scritto da Paula Boschi Fabio Cadringher e Luca Masci, interpretato dai ragazzi di Action Academy con l’amichevole partecipazione di Silvia Salvatori. Il cortometraggio vuole sottolineare come spesso, non alzando mai gli occhi dai nostri apparecchi elettronici, si rischi di perdere la magia che ci circonda.

Link al video: https://drive.google.com/open?id=18ZhJ18vmJDs5fFVlA6psYNEG5EQSyDOj